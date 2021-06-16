هجوم جديد.. العراق يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين جنوبي بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:56 صباحاً - منذ 4 دقائق

أعلنت السلطات الأمنية في العراق عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الكرطان جنوبي بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية.

كما أعلنت الخلية في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب شرقي بغداد.

وتعرض مطار بغداد الدولي، فجر الاثنين الماضي، إلى هجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد 4 أيام على هجوم آخر، في وقت شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما فجر فيه أبراجا للكهرباء في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ”سكاي نيوز عربية” إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، فجر اليوم ولم تخلف خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت المصادر أن المنظومة الدفاعية الأميركية فشت في اعتراض الطائرة المسيرة.

وكانت قاعدة “فكتوريا” التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي.

وقالت خلية الإعلام الأمني حينها بأن الهجوم تم بلاث طائرات مسيرة.

ودأبت الميليشيات الموالية لإيران في الآونة الأخيرة على استخدام الطائرات المسيرة بشكل متزايد ضد المصالح الأميركية في العراق وسط توتر بين واشنطن وطهران.