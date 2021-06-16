هزة أرضية بقوة 4.1 ضربت جنوب الأردن فجر الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:56 صباحاً - منذ 11 دقيقة

قالت مراكز رصد الزلازل العالمية إنه سجلت فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر، في منطقة صحراء النقب ووادي عربة جنوب الأردن.

وقالت مواقع محلية أردنية إن سكان جنوب الأردن شعروا بالهزة التي وقعت عند الساعة 2:8 بعد منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن حدوث أضرار نتيجة الهزة.

ونقل موقع ”طقس العرب“ على لسان شهود عيان من محافظات جنوب الأردن، ”الكرك والطفيلة ومعان والعقبة“ إن الهزة الأرضية تسببت في إيقاظهم من النوم، دون إيراد أي حديث حول حدوث أضرار.

وتسجل وبشكل متكرر العديد من الهزات الأرضية الخفيفة التي لا يشعر بها سكان الأردن خاصة في الجنوب، ناجمة عن صدع الأغوار الشمالية-البحرالميت-العقبة، حيث يمثل الصدع جيولوجيا منطقة نشطة زلزاليا، بحسب “إرم نيوز”.