طائرات إسرائيلية تقصف موقعين للمقاومة في غزة.. وحماس تعلق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:56 صباحاً - منذ 13 دقيقة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، موقعين للمقاومة في قطاع غزة، في أول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي

وقالت إذاعات فلسطينية محلية في غزة إن غارات اسرائيلية استهدفت موقعاً لحماس في مدينة غزة كما استهدفت آخر في خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوب القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية لحماس في مدينة غزة ومدينة خان يونس في جنوب القطاع وإنه “مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة”.

وأضاف أن الهجمات تأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة قالت إدارة الإطفاء الإسرائيلية إنها سببت نحو 20 حريقا في حقول مفتوحة بمجتمعات قرب الحدود.

حماس تعلق

وعقبت حركة حماس ، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء – الأربعاء، على قصف طائرات الاحتلال الإسرائليلية قبل قليل لموقعين للمقاومة في مدينة غزة ، وجنوب القطاع.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: “القصف على قطاع غزة،محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة، وللتغطية على حالة الارباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي “بمسيرة الأعلام”. وفق قوله.

وأضاف قاسم في تغريدة نشرها عبر صفحته على “تويتر”: “سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا”.