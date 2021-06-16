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الرئيس البرازيلي يرفض مشروع قانون بشأن “جواز سفر كورونا” ويهدد!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:56 صباحاً - منذ 26 دقيقة

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الثلاثاء، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون تتم مناقشته حاليا في البرلمان ويتعلق بـ”جوازات سفر كوفيد -19″.

ويقترح مشروع القانون “شهادة تطعيم”، ستسمح للمواطنين الذين تلقوا اللقاح بالمشاركة في مختلف الأحداث والثقافية والرحلات البحرية والمتنزهات الوطنية.

ونقلت صحيفة “أو جلوبو” عن بولسونارو قوله: “لا أعتقد أن (القانون) سيمرر في الكونغرس. إذا تم تمريره فسوف أعارضه”.

واتُهم بولسونارو مرارا بالتقليل من مخاطر الوباء وتحدى قيود فيروس على الرغم من أنه أصيب بالفيروس في الصيف الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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