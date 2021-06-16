الإمارات تشارك في الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة "الفاو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة 42 لمؤتمر مجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وبحسب تغريدة للمكتـب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، فإن الإمارات مثلها مريم المهيري وعمر الشامسي ممثل الدولة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة، وسفير الإماراتي لدى إيطاليا.



وناقش المؤتمر ،الذي بدأ 14 يونيو/حزيران الجاري ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه، حالة الأغذية والزراعة في "تحويل النظم الزراعية والغذائية من الاستراتيجية إلى العمل" كما تناول المسائل الموضوعية والإدارية القانونية والمالية والسياسات الأخرى.

وشارك في المؤتمر 500 ممثل من مختلف دول العالم.