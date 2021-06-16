شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: 9058 جنيها متوسط أجر العامل بالهيئات الاقتصادية بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 مقارنة بين العامين الماليين 2017/2018 و2021/2022، خاصة فيما يتعلق بمخصصات أجور ومكافآت العاملين بتلك الهيئات.

ووفقا للتقرير، الذى وافق عليه مجلس النواب، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط أجر العامل من الأجور نحو 9058 جنيها مقابل نحو 6096 جنيها للسنة المالية 2017/2018، بزيادة تبلغ نحو 2962 جنيها بنسبة 48.5%.

ويبلغ عدد العاملين بالهيئات بمختلف مجموعاتهم الوظيفية نحو 441 ألفا و397 عاملا مقابل نحو 457 ألفا و980 عاملا للسنة المالية 2017/2018 بنقص يبلغ نحو 16 ألفا و583 عاملا بنسبة 3.6%.

ومن المتوقع أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لمقابلة متطلبات الوظائف الدائمة نحو 6 مليارات و217.8 مليون جنيه مقابل نحو 3 مليارات و351.6 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 2 مليار و866.2 مليون جنيه بنسبة 58%.