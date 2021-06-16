في عهد أردوغان.. مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين يكوي "جيوب الأتراك"

مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين "الزراعة - مؤشر أسعار المنتجين" صعد في مايو/أيار الماضي بنسبة 20.20% على أساس سنوي.

دفع تدهور الليرة التركية إلى مستويات متدنية منذ فترة إلى صعود حاد في مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين في السوق التركية، خلال مايو الماضي، ما زاد من تكلفة المنتجات الزراعية على المستهلك النهائي.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان صادر، إن مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين (الزراعة - مؤشر أسعار المنتجين) صعد في مايو بنسبة 20.20% على أساس سنوي.

وأضافت الهيئة، في بيانها أن "المؤشر صعد بنسبة 20.20% مقارنة بمايو 2020، وبنسبة 19.60% مقارنة بمتوسط الأشهر الـ12 الماضية".

ويعود ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق التركية إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع مدخلات الإنتاج، خاصة تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية أن 41 مجموعة غذائية ارتفعت أسعارها خلال الشهر الماضي، من أصل 82 مجموعة غذائية تم تضمينها في مؤشرات اليوم، مقابل انخفاض 25 عنصرا واستقرار 16 عنصرًا دون تغيير.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.