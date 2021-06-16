شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 21 إصابة بكورونا والإجمالي يصل لـ 91492 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء ارتفاعا من 20 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 36 مقابل 25 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91492، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.