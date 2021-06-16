اخبار العالم

المكسيك تعلن إصابة ربع سكانها بكورونا وتكشف المستجدات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعلن إصابة ربع سكانها بكورونا وتكشف المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المكسيك يوم الثلاثاء 4250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و241 وفاة، مما يرفع مجمل إصاباتها إلى مليونين و459601 ووفياتها إلى 230428.

وأشارت بيانات حكومية نشرت في مارس آذار، إلى أن الحصيلة الحقيقية لعدد الوفيات ربما تكون أكبر من العدد المؤكد، بما لا يقل عن 60 في المئة.

وقالت وزارة الصحة، إن نحو ربع سكان المكسيك، البالغ عددهم 126 مليونا، أو نحو 31.1 مليون نسمة أصيبوا بفيروس .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا