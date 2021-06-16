شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعلن إصابة ربع سكانها بكورونا وتكشف المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المكسيك يوم الثلاثاء 4250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و241 وفاة، مما يرفع مجمل إصاباتها إلى مليونين و459601 ووفياتها إلى 230428.

وأشارت بيانات حكومية نشرت في مارس آذار، إلى أن الحصيلة الحقيقية لعدد الوفيات ربما تكون أكبر من العدد المؤكد، بما لا يقل عن 60 في المئة.

وقالت وزارة الصحة، إن نحو ربع سكان المكسيك، البالغ عددهم 126 مليونا، أو نحو 31.1 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا.