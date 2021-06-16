شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن زيادة مخصصات التعليم بموازنة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خصصت الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021/2022 ميزانية أكبر للإنفاق على قطاع التعليم في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير منظومة التعليم في مصر، ونرصد فيما يلى 6 أرقام مهمة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الجديد:
- بلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه.
- بلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه.
- بلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%.
- بلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%.
- بلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.
- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.