شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن زيادة مخصصات التعليم بموازنة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021/2022 ميزانية أكبر للإنفاق على قطاع التعليم في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير منظومة التعليم في مصر، ونرصد فيما يلى 6 أرقام مهمة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الجديد: