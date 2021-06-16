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6 أرقام مهمة عن زيادة مخصصات التعليم بموازنة العام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - خصصت الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021/2022 ميزانية أكبر للإنفاق على قطاع التعليم في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير منظومة التعليم في مصر، ونرصد فيما يلى 6 أرقام مهمة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الجديد:

 

  1. بلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه.
  2. بلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه.
  3. بلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%.
  4. بلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%.
  5. بلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.
  6. تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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