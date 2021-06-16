اليوم.. الجنايات تُحاكم المنسق العام لحركة "مجهولون ضد الانقلاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة ـ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض بأن انضمت الي جماعة الاخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، وروجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم " المنسق العام لـ مجهولون ضد الانقلاب ".