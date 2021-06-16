محمد الفلاح - شيخ الأزهر يدعو المجتمع الدولي لمساندة مصر والسودان للحفاظ على حقوقهما المائية

الأربعاء 16 يونيو 2021

دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.



وشدد شيخ الأزهر، في بيان الثلاثاء، على أن الأديان كافة تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكية عامَّة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تُترك هذه الموارد ملكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَد بالتصرف فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.

وأكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومنع أن يستبدّ بها فرد أو أناس، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى.

كما شدد على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله، وتصرف من المانع فيما لا يملك، لافتا إلى أن من يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.

وأعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال.