لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف موقعًا لحماس جنوب غزة

محمد الفلاح - لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف موقعا لحماس جنوب غزة

الأربعاء 16 يونيو 2021

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأربعاء، موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة حماس جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف أحد مواقع كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم استهداف الموقع بصاروخ من طائرة استطلاع، ثم كررت استهدافه بطائرة حربية.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعاً آخر جنوب مدينة غزة، بصاروخين من طائرة حربية.

ويعتبر هذا القصف الأول من نوعه، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في 21 من شهر مايو/آيار الماضي، بعد 11 يوماً من تصعيد عنيف بين الجانبين.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعد إطلاق عدد من البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة صوب مدن غلاف القطاع، ما أدى لاندلاع أكثر من عشرين حريقاً.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه وجه ضربات جوية لمجمعات حماس العسكرية في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت قناة "كان" العبرية، إن عشرين حريقاً اشتعلت في عدد من مستوطنات غلاف غزة، في ظل تواصل إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.