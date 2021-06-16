شكرا لقرائتكم خبر عن 609 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى جانب 37 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 274 ألفا و404 مصابين، والوفيات إلى 15691.

وذكرت الوزارة تعافي 911 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 شخصا.