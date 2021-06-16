الاستقرار والشفافية.. حاكم إقليم دارفور الجديد يتحدث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال حاكم إقليم دارفور الجديد، مني أركو مناوي، إن قرار تعينه ليس محاصصة، وإنما جاء وفق اتفاق السلام.

وتعهد مناوي، خلال عرضه رؤيته لإدارة إقليم دارفور، بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، بالاستماع لكل الأصوات، سواء ممن يناصرونه، أو أولئك الذين ينتقدونه.

وشدد على أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة التشاور مع كل أبناء الإقليم على مبدأ الشفافية، مشيرا إلى حرصه على إشراك المرأة في العمل والسعي لمحاربة الفساد وإزالة التمكين بالقانون ومحاربة الضيقة المعيشية.

وأضاف مناوي أنه سيعمل من أجل نهضة التعليم والصحة، والتواصل مع غير الموقعين على السلام من أجل الانضمام، مشددا على إنفاذ برامج العودة الطوعية والعمل مع حكومة المركز والتعاون معهم في كافة القضايا.

ودعا الجميع على رأسها الادارة الأهلية للعمل من أجل نهضة الإقليم، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وإنهاء الآم الحرب والصراعات ونزع فتيل الأزمة وإجراء المصالحات ووقف النزاع القبلي في الإقليم.

وبشر مناوي أهل دارفور بالعمل الجاد وإشراكهم في كل هموم الولاية، وعدم تجاوزهم في كل كبيرة وصغيرة والعمل من أجل الحرية والديمقراطية.

ودعا إلى نبذ الجهوية والقبيلة ومحاربة العنصرية في العمل السياسي ومحاربة الكسب غير المشروع والعمل على مبدأ الحوار والقبض على المجرمين.

وأدى مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، في السادس من يونيو/حزيران الجاري اليمين الدستورية، حاكما لإقليم دارفور، غربي السودان.