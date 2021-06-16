مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة: إريتريا تغادر تجراي قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، إن الحكومة الإثيوبية تتوقع مغادرة القوات الإريترية إقليم تجراي قريبا.

وأضاف "هناك التزام من حكومتي، وقد أوضح الإريتريون ذلك أيضا، والأمر يتعلق بتسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية، ونتوقع أن تغادر قريبا بالتأكيد".



واعترفت أسمرة للمرة الأولى، في إبريل/ نيسان الماضي بوجود قواتها في إقليم تجراي، وسبقه تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوجود جنود إريتريين في الإقليم الذي شنت حكومته حملة إنفاذ القانون به.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اعترف الشهر الماضي بالوجود الإريتري، وقال في كلمة أمام مجلس النواب الإثيوبي، إن دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

وحول مزاعم ارتكاب الجيش الإريتري عمليات قتل وانتهاكات في إقليم تجراي، قال آبي أحمد إن حكومة أسمرة تعهدت بتقديم كل من يتورط في انتهاكات للعدالة.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،