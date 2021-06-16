عاهل المغرب يهنئ " بينيت": حريصون على خدمة السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، نفتالي بينيت على رئاسة حكومة إسرائيل، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة دورها لخدمة السلام بالمنطقة.

وقال الملك في برقيته التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء: "يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب عن أحر التهاني وأخلص تمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم".

وأضاف الملك "واغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

وأدى بينيت اليمين الدستورية في الكنيست، الأحد، بعد حصول الائتلاف الحكومي الجديد الذي يرأسه على ثقة البرلمان.

وصوت الكنيست المؤلف من 120 نائبا لصالح ائتلاف شكله الزعيم الوسطي يائير لابيد بأغلبية ضئيلة، ولكنها كانت كافية لإنهاء 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو.

واستأنفت المملكة المغربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.