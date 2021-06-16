العراق يسقط مسيرتين جنوبي بغداد إحداهما "مفخخة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين، إحداهما كانت تحمل متفجرات جنوب العاصمة بغداد.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، جاء فيه: إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، مشيرة إلى أن إسقاطها تم في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة".



وتابعت:" وبعد ذلك بقليل نجحت القوات في إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد، مشيرا إلى إسقاطها تم في قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني أن "مقذوفاً سقط من طائرة مسيرة، بدون أي تدخل ضمن معسكر الرشيد عند ساحة متروكة.





ويشهد العراق منذ أبريل/ نيسان الماضي، هجمات بطائرات مسيرة تحمل مقذوفات متفجرة، تستهدف مواقع تستضيف قوات أمريكية في العراق، تتجه أصابع الإتهام فيها للمليشيات المسلحة التي تدعمها إيران.

ويعد دخول طائرات "الدرون"، في مهاجمة المقار والقواعد العسكرية تحولاً خطيراً في طبيعة المواجهة التي تستخدمها تلك المليشيات في استهداف المصالح الأمريكية في العراق.



