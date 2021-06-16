شكرا لقرائتكم خبر عن جريفيث: اليمن يحتاج إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أقر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن بفشل جهوده في وضع حد للحرب الدائرة في اليمن، وذلك في ختام مهمّة استمرت ثلاث سنوات.

وأكد جريفيث فشل الأطراف اليمنية في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وتفويت وإضاعة فرص سابقة، مشيراً إلى أن الحوثيين يصرون على تجزئة الحل، ومشدداً على أن السعودية تبذل جهوداً استثنائية لوقف الحرب هناك، وأوضح أن وقف النار في اليمن سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجانب الإنساني.

واعتبر جريفيث أن «اليمن يحتاج إلى عملية سياسية وتسوية تشمل الجميع وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات. المبادئ الأساسية واضحة: الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية»، مشدداً على أنه «يجب أن تعكس أية تسوية سياسية مصالح شتى أطراف النزاع، إلا أنها يجب أن تضمن أيضاً مصالح وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين يعملون على إدامته.»

وأضاف غريفيث: «يحتاج اليمن من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه إلى حكومة خاضعة لمساءلة شعبها ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، إضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر. كل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل».

طالب غريفثس، جميع الأطراف في اليمن بتقديم تنازلات واستغلال الفرص لحل النزاع، مضيفاً: «أكثر ما يقلقني هو غياب محادثات سلام يمنية شاملة». وتطرق المسؤول الأممي إلى جهود سلطنة عمان المكثفة مؤخراً من أجل التوصل إلى وقف للنار من خلال إرسال وزير الخارجية بدر البوسعيدي إلى صنعاء والرياض في التاسع من الشهر الجاري، وأكد أن سلطنة عُمان تبذل جهداً كبيراً في حل النزاع.

من جانب آخر، حملت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن عرقلة وإفشال جهود إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستمرار في حربها العبثية، مؤكدة في الوقت نفسه أن يدها ستظل ممدودة للسلام.

وجددت الجمهورية اليمنية، في كلمتها، أمس، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تأكيد دعمها الكامل للمبادرة الحالية لإنهاء الصراع، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وجهود الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركنج، وكذلك ترحيبها بالمبادرة الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والدور الذي تلعبه سلطنة عُمان الشقيقة، والتي تقوم على وقف إطلاق النار الشامل كأهم خطوة إنسانية تساهم في معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية كافة، ومنها إعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم واستئناف العملية السياسية لإنهاء هذه الحرب.

وأضاف السفير السعدي: أن «الميليشيات قابلت هذه المواقف الإيجابية بمزيد من التصعيد والهجوم الوحشي على مأرب التي باتت تشكل أكبر تجمع للنازحين، واستمرارها في قصف الأحياء المدنية ومخيمات النازحين في هذه المدينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ورفضها القبول بإعلان وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة ورحبت به الحكومة اليمنية والتحالف».