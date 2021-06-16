شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلاً في هجومين وسط نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوس - أ ف ب

قُتل 12 شخصاً على الأقل الأحد في هجومين منفصلين في ولاية الهضبة في وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال المتحدّث باسم الشرطة المحلية، أوبا أوغابا، إن الهجوم الأول وقع الأحد في منطقة كورو، حيث فتح مسلّحون كانوا داخل سيارة، النار على حانة ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص. وأوضح أن «عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص داخل مقهى بيد مسلّحين لم تعرف هوياتهم بعدما وصلوا في سيارة، ثم أطلقوا النار مرات عدة قبل أن يسارعوا إلى الغادرة».

وبحسب الشرطة، قتل مسلّحون شخصين، الأحد، في منطقة زاجون الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومتراً من كورو.

وبحسب بيان لحاكم ولاية الهضبة سيمون لالونغ، قُتل 12 شخصاً في كورو، وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الهجومين اللذين لم تعرف دوافعهما بعد. وتشهد المنطقة توترات كبيرة بين السكان.

وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات هجمات ينفّذها لصوص الماشية وخاطفون على القرى، حيث ينفّذون عمليات قتل وخطف تطاول السكان.