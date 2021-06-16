شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي يطلب مثول الدبيبة لاعتماد الميزانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”،وكالات

علّق مجلس النواب الليبي، للمرة الثانية، جلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، في مقره بمدينة طبرق لمناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2021 والمناصب السيادية، فيما اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها، في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، في حين أكدت اللجنة العسكرية المشتركة ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام.

وانتهت جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من دون حسم ملف الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر المجلس تعليق الجلسة من دون اعتماد الميزانية.

وقرر المجلس تأجيل جلسته الخاصة بالمناصب السيادية والميزانية للأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة، وإلى حين مثول الحكومة أمام المجلس في يوم 29 الجاري.

وقالت مصادر إن البرلمان قرر استدعاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بعد جلسة المناقشة، للاستماع.

إلى ذلك، اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقاء تم في الدوحة، أمس الثلاثاء، خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي، على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها، في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وأكد شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام المقبلة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

وتسعى المنقوش لحشد التأييد للعربي للمبادرة الليبية لأسس تحقيق الاستقرار في ليبيا والتي ترتكز في الأساس على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها والمقرر طرحها في مؤتمر «برلين 2» في 23 الجاري.

«5+5» تشدد على دعم وقف النار

في الأثناء، أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ضرورة دعم الحكومة المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، إن الوزيرة نجلاء المنقوش التقت، أمس الأول الاثنين، أعضاء لجنة «5+5» للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري.

بحث آليات عودة العمالة المصرية

على صعيد آخر، بحث وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، مع وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، خلال زيارته إلى القاهرة؛ آليات التنسيق بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.

كما تباحث الطرفان حول وضع آليات لجذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا، إلى جانب خطة الربط الإلكتروني بين الوزارتين؛ حتى يتمكن الجانب المصري من تحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً.