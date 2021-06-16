شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات بالدولة تشارك فى تنفيذ "تكافل وكرامة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الأخرى عام 2015 فى تنفيذ برنامج للدعم النقدى بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا، وبحسب تقرير سابق للهيئة العامة للاستعلامات فإن هناك عدد من الجهات بالدولة تشارك فى تنفيذ "تكافل وكرامة"، وهى:

- وزارة التضامن الإجتماعى، وهى الوزارة القائمة بالتنفيذ والمشرفة على اختيار المستحقين والتى عن طريقها تصدر البطاقة الذكية التى يتم الصرف بها للمستحقين.

- وزارة التربية والتعليم، وهى التى تمد القائمين على تنفيذ برنامج تكافل بنسبة حضور أطفال الأسر المستحقة للبرنامج وانتظامهم بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية.

- وزارة المالية، وهى التى تقدم الدعم النقدى للمستحقين طبقا للخطة التى تضعها وزارة التضامن، حيث قامت الوزارة بتحويل مبلغ 400 مليون جنيه لتغطية تكاليف البرنامج فى مرحلته الأولى، تم صرف 310 ملايين جنيه منها حتى الآن.

- وزارة الداخلية، ويتم عن طريقها التأكد من صحة البيانات التى تتقدم بها الأسر التى تريد الاستفادة من أحد البرنامج.

- هيئة البريد، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة للمستفيدين من البرنامج عن طريق مكاتبها المنتشرة فى كل مكان .

ويتابع برنامج تكافل وكرامة بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولى ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف ) ، والبرنامج الأنمائى للأمم المتحدة للتعاون فيما يخص التشغيل فقط.