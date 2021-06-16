شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للأمومة والطفولة يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المجلس القومي للأمومة والطفولة، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر المجلس، وفي بداية اللقاء رحبت سمية سعيد الألفى، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، بوفد التنسيقية، كما هنأت التنسيقية بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيسها.

واستعرضت "الألفي" أهمية المجلس وأهدافه ورؤيته وأهم محاور العمل بداخله، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التى يعمل عليها من أجل حماية الطفل والأسرة.

ودارت مناقشات أعضاء التنسيقية حول أهمية إبراز هذه المجهودات التى يقدمها المجلس من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الاهتمام بمركز الدعم النفسي للأطفال والعمل على تعميمه في جميع محافظات الجمهورية، والاهتمام بتقديم الدعم النفسى لأسر الشهداء،

كما أكد الأعضاء على أهمية خط نجدة الأطفال والدور المهم الذي يلعبه فى حماية الطفل.

وشدد الأعضاء على ضرورة التوعية بحقوق الطفل من خلال حملات ميدانية، والاهتمام بصورة الطفل والأسرة فى الدراما المصرية.

وفي الختام، تم عرض محتوي يشرح أهم الأنشطة التى يقوم بها المجلس، وشارك فى هذا العرض، ناصر مسلم مدير عام برامج التنمية، مصطفى الشربيني المستشار القانوني، والدكتورة هناء السيد مدير عام المكتب الفنى، محمد مصطفى مدير عام النشر ومنسق برامج الأطفال، أحمد كمال مدير عام المعلومات ووحدة دعم اتخاذ القرار، أشرف فهمى مدير عام الشئون المالية، الأستاذة إيمان محمد مسؤول الإعلام بالمجلس، دكتور سمير مدير مركز توثيق المعلومات، صبرى عثمان مدير خط اللجنه، و منى مصطفى مدير عام التوثيق.

وحضر اللقاء من التنسيقية، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة صابر، النائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من مؤمن السيد، نجوي إبراهيم، أحمد خالد، دينا المقدم، محيي النواوي، مريم النجدي، وإيمان طلعت.