شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الصادرات 2 مليار جنيه.. 8 أرقام عن حركة تجارة مصر مع التجمعات الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الواردات من التجمعات الدولية التي تتضمن مصر منها تجمع الإسكوا، وتجمع دول الساحل والصحراء، وتجمع الكوميسا، ومجموعة الخمس عشرة، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية، في حين زادت صادرات مصر لهذه التجمعات بمقدار 2 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن حركة التبادل التجارى مع التجمعات الدولية:
- بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 13.3%.
- واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــةبلغـت قيمتها 9.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4٪.
- واردات مصر من مجموعـة الخمس عشره بلغت 8.3 مليــار دولار عـام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 10.7٪ .
- واردات مصر من تجمـع الساحل والصحراء بلغت 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 15.3٪.
- إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 28 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 30 مليار دولار عـام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 6.4٪.
- صــادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية بلغـت قيمتهـا 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1مليار دولار عــام 2019 بنسبــة انخفاض قدره 3.5٪.
- صادرات مصر إلى تجمع الأسكـوا بلغت 8 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 8.4 مليـار دولار عــام 2019 بنسبـة انخفاض قدره 4.1٪.
- صادرات مصر إلى مجموعــة الكوميسا بلغت 2 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8.2٪.