شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الصادرات 2 مليار جنيه.. 8 أرقام عن حركة تجارة مصر مع التجمعات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الواردات من التجمعات الدولية التي تتضمن مصر منها تجمع الإسكوا، وتجمع دول الساحل والصحراء، وتجمع الكوميسا، ومجموعة الخمس عشرة، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية، في حين زادت صادرات مصر لهذه التجمعات بمقدار 2 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن حركة التبادل التجارى مع التجمعات الدولية: