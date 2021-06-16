إجراء جديد من هيئة المحطات النووية بشأن التقدم للوظائف الشاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

شهد الثلاثاء استمرار تدفق المتقدمين لإعلان الوظائف بالهيئة في ظل إجراءات احترازية وتنظيمية متميزة، حيث سخرت هيئة المحطات النووية امكانياتها وقدراتها لتيسير طلبات المتقدمين،حيث استمر العمل لليوم الرابع على التوالي.

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم تخصيص منافذ خاصه لكبار السن والسيدات وذوي القدرات الخاصة للتخفيف عليهم وتقديم الاستمارات فى مدة زمنية وجيزة، موضحا أنه تم سحب وبيع حوالى ٧٥٠٠ كراسة اليوم.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لتنظيم العمل بالهيئة وحرصا منها علي صالح المتقدمين، فقد تقرر قصر المدة المخصصة للإعلان و السابق الإعلان عنها وهي ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان ١١/٦/ ٢٠٢١ على سحب الملفات فقط، على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها إعتبارا من 4/7/2021 وحتى 4/8/2021 عدا أيام الجمع وأجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التى ترد قبل أو بعدالمدد الموضحة، منوها إلى أنه سيتم إجراء ٤ اختبارات مميكنة بالاضافة إلى اختبار المواجهة على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالي، وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن ٧٠ %

هذا، وشهد اليوم الثالث لسحب ملفات التقديم للعمل بالهيئة إقبالا كبيرا من مختلف التخصصات والقادمين من محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة قامت بتوفير كل قدراتها لتيسير عملية السحب للمتقدمين في ظل إجراءات احترازية وتنظيمية متميزه ، مشددا أن تهيب الهيئة بالمتقدمين الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاحترازية للظهور بالمظهر المشرف وتيسير العمل.