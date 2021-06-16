تحرك عراقي بشأن الاعتداءات التركية المتكررة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، عن تحركات بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن رسول قوله إن «الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته». وأضاف: «نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة، وعلى تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها».