عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري استهدف الجيش الصومالي

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (رويترز)

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً، أمس، في تفجير انتحاري خارج معسكر للجيش الصومالي بالعاصمة مقديشو، حسبما أفاد شاهد أحصى الجثث في مستشفى المدينة. وأكد مسؤولون بالمستشفى، أن القتلى سقطوا في هجوم وقع، أمس، عند معسكر للجيش. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن حركة «الشباب» الإرهابية كثيراً ما تنفذ تفجيرات في الصومال. وقال أوداوا يوسف راجي، الضابط بالجيش الصومالي لوسائل إعلام رسمية: «إن عشرة من المجندين الجدد قتلوا وأصيب 20 بجروح عندما فجر مهاجم انتحاري عبوة ناسفة في نقطة تفتيش خارج معسكر الجنرال ديجابان للتدريب في العاصمة». وأدانت مملكة البحرين، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر الجيش في مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في جهودها للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مجددة موقفها الثابت والرافض لشتى صور التطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكاتف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.