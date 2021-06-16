تعليق التفاوض بين الخرطوم و«حركة الحلو»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قررت وساطة جنوب السودان، أمس، رفع جلسات التفاوض المباشر بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو إلى أجل غير مسمى، وسط تسريبات عن خلافات كبيرة حول ما تبقى من قضايا الاتفاق الإطاري، رغم حرص الطرفين والوساطة على تأكيد الأجواء الإيجابية في التفاوض، وأهمية ما تم الاتفاق عليه. وقال توت قلواك رئيس لجنة الوساطة: إن رفع الجلسات يأتي لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين، رغم إحراز تقدم إيجابي.

وأضاف قلواك أن الوساطة ستقوم بإجراء اتصالات بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتقريب وجهات النظر، لتهيئة الظروف لانطلاق جولة التفاوض المقبلة.

وأوضح قلواك أن الوفدين توصلا لتفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى 4 نقاط من أصل 19 نقطة يجري التفاوض حولها، وأن القضايا المتبقية بسيطة.