تويتر يضيف إعداداً للغة العربية بالصيغة المؤنثة



أعلن موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إعدادات جديدة تسمح للمغردين باختيار “العربية المؤنثة”، كلغة للتخاطب على المنصة في إطار جهود الشركة لعكس الأصوات العديدة التي تشكل المحادثات على المنصة بشكل أفضل.

في بعض اللغات، كما هو الحال في العربية، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة، واليوم يوفر تويتر للأشخاص خياراً في تحديد كيفية مخاطبتهم.

وستتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، فمثلا، ستظهر كلمة “غرّدي” بدلاً من “غرّد” والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، وسيظهر خيار “استكشفي” بدلاً من “استكشف”.

قالت رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيري: “اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة.. على تويتر دوت كوم”.

أضافت أنه بات ممكنا “بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر دوت كوم وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض”، وفقا لرويترز.

وتابعت “بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة”.

ومضت قائلة “كمنصة مفتوحة.. هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل”.

قالت فواخيري إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

قالت فواخيري “من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية”.

تابعت “اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا… ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات”.

قالت إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.

ويقول موقع تويتر إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يُدخل خيار “الصيغة العربية المؤنثة”، ولكن كانت شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية، ومقرها دبي، قد أضافت في أبريل الماضي خيار لغة مشابهة على موقعها.

