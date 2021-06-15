بالإعدامِ شنقًا.. مصرُ تقتصُّ من الإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لا طعن ولا استئناف بعد الآن، أخيرا.. أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها النهائي المبرم - واجب التنفيذ، بحق من قطعوا طرقات رابعة، وقتلوا ضباط وعناصر الشرطة وأرهبوا الناس.

12 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، سيلقون الجزاء العادل لما اقترفت أيديهم عام 2013، في ميدان رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، بانتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة، لتقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد التنفيذ.

من المحكوم عليهم بالإعدام؟

مفتي الإخوان الإرهابي عبد الرحمن البر، الإعدام سيطول أيضا محمد البلتاجي الذي اعترف أمام العالم بمسؤولية تنظيم الإخوان عن جرائم الإرهابيين في سيناء، والقيادي في الجماعة صفوت حجازي، حكم الإعدام سيطول الإخواني أسامة ياسين وأحمد عارف وسبعة آخرين في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.

وعدلت محكمة النقض العقوبة لـ31 مدانا، من إعدام إلى سجن مؤبد بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية، وباسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وانقضاء الدعوى لعصام العريان بسبب الوفاة.

"ولكم في القصاص حياة".. إنه القصاص العادل من حفنة شكلوا رأس الإرهاب، ليكونوا عبرة لباقي الإرهابيين داخل السجون وخارجها.