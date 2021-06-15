موجز ”الخليج 365” للسيارات.. الموديلات الطائرة و أزمة فولكسفاجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تحظى السيارات الرودستر بمكانة متفردة في عالم السيارات؛ حيث تمنح هذه السيارات المكشوفة لقائدها فرصة الانطلاق بحرية خلال فصل الصيف.

كشفت شركة مانهارت النقاب عن نسختيها MH3 600 وMH4 600 المعتمدتين على سيارتي بي إم دبليو M3 وM4 (السيارة الشبابية الأكثر رواجا).

يحتدم التنافس والسباق بين شركات السيارات حول العالم، في اقتحام عالم السيارات الطائرة والقدرة على التشغيل التجاري لها في أقرب وقت

أدت أزمة نقص أشباه الموصلات إلى تعطل قطاعات المصنع الرئيسي لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات في مدينة فولفسبورج.

