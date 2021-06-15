شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تكشف خطتها لمكافحة الإرهاب الداخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

كشفت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، عن «استراتيجية وطنية» لمحاربة الإرهاب الداخلي، أصبحت إحدى أولويات إدارة الرئيس جو بايدن بعد عدة اعتداءات عنصرية في السنوات الأخيرة والهجوم على الكونجرس في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت مسؤولة في الإدارة الأمريكية للصحفيين، إن المتطرفين العنيفين «يشكلون خطراً كبيراً على البلاد في عام 2021».

وذكرت المسؤولة التي رفضت الكشف عن اسمها، أن أكثر التهديدات «فتكاً» تتجسد في مؤيدي تفوق البيض وأفراد الميليشيات المناهضة للحكومة. لكنها أوضحت أن هذه الخطة «محايدة أيديولوجياً» وتتصدى لكافة أشكال الإرهاب.

ووضعت الخطة استناداً إلى أربع ركائز وتوجهات كبرى، بدلاً من تدابير ملموسة؛ بهدف «المنع والعرقلة والردع»، مع المحافظة على الحريات الفردية.

وتريد إدارة بايدن أولاً تحسين تقاسم المعلومات على المستويين الفيدرالي والمحلي بشأن المجموعات المتطرفة أو الناشطين المتطرفين. وأنشأت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية نظاماً وطنياً جديداً للإبلاغ عن القضايا المرتبطة بالإرهاب.

وتريد الحكومة معالجة تجنيد الناشطين والدعوات إلى العنف، بالتعاون مع مجموعات التكنولوجيا العملاقة وشبكات التواصل.

وستعمل الحكومة على تحسين نظام ملاحقة المتطرفين، من خلال تجنيد محللين ومحققين ومدعين عامين إضافيين. كما ستتأكد من أن قوات الشرطة والجيش لا توظف ناشطين متطرفين.

وقالت المسؤولة الكبيرة: إن المحور الرابع يتمثل في محاربة «العناصر المساهمة على المدى الطويل» في نشر الإرهاب وهي «التفاوت الاقتصادي، وأولئك الذين يشعرون بأنهم مهمشون من اقتصاد القرن الـ 21 والعنصرية البنيوية وانتشار الأسلحة».

وكان بايدن وعد في خطاب تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني بأن البلاد «ستنتصر على التطرف السياسي وتفوق البيض والإرهاب الداخلي» بعد هجمات دامية بدافع العنصرية في السنوات الأخيرة.