شكرا لقرائتكم خبر عن «جبهة التحرير» تتصدر الانتخابات التشريعية في الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر رغم تراجع كبير في عدد المقاعد التي نالتها، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء.

وحلت الجبهة، في المرتبة الأولى بـ105 مقاعد من أصل 407، تلاها «المستقلون» مع 78 مقعداً. أما حزب حركة «مجتمع السلم» فحل ثالثاً مع 64 مقعداً، بحسب ما أوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال مؤتمر صحفي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر جزائرية مطلعة عن تصدر حزب «جبهة التحرير» نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني «الغرفة الثانية».

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات فضحت مناورات «حركة مجتمع السلم» لـ«الانقلاب» على نتائج الانتخابات التشريعية بمزاعم مكشوفة أكدت بأنها «ممارسات ألفتها بعض الجهات لا أساس لها من الصحة».

وزعم عبد الرزاق مقري رئيس الحركة «تصدر» فصيله نتائج الانتخابات، واتهم سلطة الانتخابات ب«عدم قدرتها على حماية أصوات الناخبين»، ودعا رئيس البلاد ل«حماية الاقتراع» وفق مزاعمه.

وبحسب بيان عن هيئة الانتخابات، فقد اعتبرت أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات «التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق ومصداقية».وشدد البيان على أن تلك التصريحات والبيانات «تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج، بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعو رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته بتعبير يحمل التهديد والوعيد».

وأكدت سلطة الانتخابات أن «هذا يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك».

وكشف التلفزيون الحكومي عن تفكيك أكبر خلية إرهابية تابعة لحركة رشاد الإخوانية الارهابية مكونة من 12 شخصاً تنشط بشكل مباشر مع جناح الحركة بأوروبا، كان من بينهم سيدة ظهرت مرتدية النقاب، اعترفت بدورها في استدراج النساء والتركيز على الفقيرات والطالبات الجامعيات منهن.

واعترف زعيم الخلية المدعو «سفيان ربيعي» الذي تم توقيفه، الخميس، في وهران بتلقي 365 ألف يورو من الحركة، أكد بأنها «وجهت لتنظيم المسيرات، ولدعم الخلايا النائمة للحركة بالعاصمة» ومحافظات أخرى،قام بتسمية بعضها.

وقدم أدلة أخرى عن تورط أسماء معروفة في تظاهرات الحراك بينها شخصيات حقوقية بارزة، استدعتهم السلطات الأمنية للتحقيق.كما كشف عن مكان اجتماعاتهم السرية بمقر منظمة محلية غير معتمدة «MDS»، وفيلّا بمنطقة «عين بنيان» في العاصمة. (وكالات)