شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترمم علاقاتها مع حلفائها عشية قمة بايدن وبوتين التاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إلى سويسرا، عشية لقاء حساس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما شدد على وحدة الصف مع الحلفاء. وحطت الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار جنيف عند الساعة 16.23 بالتوقيت المحلي (الساعة 14.23 ت ج) آتية من بروكسل، وتوجه الرئيس الأمريكي مباشرة إلى فندق شديد الحراسة؛ حيث أجرى محادثات مع الرئيس السويسري، جي بارمولان.

بحسب «سي إن بي سي» الأمريكية، فإن هذه القمة بين بوتين وبايدن واحدة من أبرز «المحطات ال«جيوستراتيجية»، خلال العام الجاري. وتم اختيار سويسرا لاحتضان هذه القمة؛ لأن البلد الأوروبي الصغير معروف بحياده على مستوى السياسة الخارجية. واستبق بايدن اللقاء المرتقب بتجديد عزمه على إعطاء زخم جديد للعلاقات بين جانبي الأطلسي، وتوجيه رسالة واضحة إلى موسكو.

وقال: تحالفنا متين وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة عادا.

واعتمد بايدن لهجة حازمة حيال نظيره الروسي في الأيام الأخيرة، واعداً بأن يحدد من دون مواربة «الخطوط الحمراء» بالنسبة إليه. وحذر بقوله: «نحن لا نبحث عن مواجهة مع روسيا إلا أننا سنرد في حال واصلت روسيا نشاطاتها».

رهانات كبيرة

وتشكل القمة مع بوتين ذروة رحلة بايدن الأولى إلى الخارج، وهي تنطوي على رهانات كبرى بالنسبة للرئيس الأمريكي؛ وهو خامس رئيس أمريكي يعاصره فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية عام 1999. وفي مقابلة مع محطة «أن بي سي» التلفزيونية، أمل الأخير أن يكون الرئيس الأمريكي الديمقراطي أقل انفعالاً من سلفه الجمهوري، إلا أنه انتهز الفرصة، ليشدد على أن دونالد ترامب كان رجلاً «موهوباً» جداً.

المسألة الأوكرانية

وتكثر مواضيع الخلاف بين الطرفين من أوكرانيا إلى بيلاروسيا مروراً بمصير المعارض أليكسي نافالني، والهجمات الإلكترونية، وأوردت «رويترز» أن اللقاء سيثير أيضاً مسألة السجناء الأمريكيين والروس في البلدين. ويتوقع أن تكون المحادثات صعبة وشاقة.

وبينما وصف بايدن بوتين بأنه «خصم أو شخص يمكن أن يكون خصماً» وبأنه «ذكي وصعب»، رد ضاحكاً على سؤال حول ضحك بوتين في مقابلة لوصفه ب«قاتل»، وقال: «أنا أضحك أيضاً»، مضيفاً: «كنتُ أتحدث بكل صدق عندما وصفتُه بقاتل».

وقال: إن اجتماعه مع الرئيس الروسي سيكون «حاسماً» وإنه سيعرض على موسكو التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إذا اختار الكرملين ذلك.

وأوضح: «سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها إذا شاء... وإذا اختار عدم التعاون والتصرف بالطريقة التي اتبعها في الماضي فيما يتعلق بالاستيلاء على الإنترنت وبعض الأنشطة الأخرى، فسنرد، وسنرد بالمثل»، مضيفاً: إنه «سيوضح أين الخطوط الحمراء لبوتين». ويلتقي الزعيمان، بعدما أكد بايدن قبل أيام التزام الولايات المتحدة تجاه الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويوم الثلاثاء، قال الكرملين: إن أجندة القمة بين الرئيسين ستشمل «الاستقرار النووي».

ويفيد الكرملين أن المحادثات ستبدأ عند الساعة 13.00 (الساعة 11.00 ت ج) متوقعاً أن تستمر ما بين 4 إلى 5 ساعات. وعلى جدول البحث لقاء بمشاركة محدودة يضم الرئيسين ووزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن والروسي سيرجي لافروف قبل جلسة عمل موسعة.

وتم نشر نحو أربعة آلاف شرطي وعسكري وعنصر أمن في جنيف. وسبق للمدينة أن استضافت قمة أهم؛ كانت اللقاء المنفرد الأول بين رونالد ريجن وميخائيل جورباتشوف في عام 1985.

وتباينت تقديرات واشنطن وموسكو حول احتمالات أن تحدث القمة اختراقاً.

واستبعد الكرملين أن يسفر الاجتماع عن اتفاقات ملموسة، إلا أنه اعتبر أن المحادثات ستكون مفيدة.

وتعمد البيت الأبيض عدم توقع الكثير من القمة من دون ترقب إعلانات كبيرة؛ بل تحديد هدف طويل الأمد يتمثل بجعل العلاقات بين البلدين «أكثر استقراراً».

(وكالات)