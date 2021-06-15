تبعات ضيق الأفق الفنيّ

هل من تنوير لسبيل الدخلاء على الفن؟ المشكلة تتمثل في أعداد متزايدة من المفتقرين إلى الوعي والعلم والمعرفة، وهم يتوهّمون أن الفن الموسيقيّ لا يعدو أن يكون مثل الخبز: طحين، خميرة، ملح وماء. حفنة مقامات ورشّة إيقاعات، والسلام عليكم.

الفن شيء آخر. الحلّ المثالي صعب، وهو زرع ذوق عام منذ الطفولة الأولى، لكنه يؤتي أكله بعد جيل. ذلك يحتاج إلى تضافر الأسرة، المدرسة والمجتمع، بتعاون إعلاميّ ثقافي وثيق.

العلاج الآخر الذي يخفف حدّة الاجتياحات المخلّة بتوازن الوسط الفني، هو تشكيل حركة وعي تضطلع بها نخب لا شك في وجودها عربيّاً، من المبدعين والأكاديميين والمعاهد الموسيقية، وهؤلاء «مطمورون» تحت ركام الهبوط. في العرب أصوات رائعة ذات مساحات ممتازة، لكنها لا تجد ملحنين أكفاء مبدعين، فتضطر إلى ترديد القديم أو لزوم الصمت.

من لا يرى التصحّر فعليه بفحص البصر. الكرة طائرة، كل طرف يلقي بها في ملعب غيره. قحط كلمات، جدب تلحين، ثم يتحدثون عن أغانٍ كسّرت الدنيا. من يسخر من مئات ألوف «اللايكات» يلقمونه حجراً.

الإحباط يجب ألاّ يصبح قمة إيفريست. في نهاية المطاف، الموسيقى فنّ عربيّ ينتجه الفنان لجميع البلاد العربية. هل من العسير على كوكبة ذات تكوين رفيع، أن تأتلف افتراضيّاً وتأخذ بزمام الأمور وتغيّر الواقع؟

لا يوجد منطق أشدّ تسطيحية من ادّعاء أن شباب اليوم لا يُقبلون إلاّ على الهزيل. تهمة باطلة. هل عرضتم عليهم فنّاً راقياً وصدّوا عنكم؟ هل خطوتم خطوة في سبيل الارتقاء بذوقهم فآثروا القشور؟

كان الأمل أن يتجلّى هؤلاء في الفضائيات وسائر وسائط الإعلام، يشرحون للناس فلسفتي الفن والجمال في أعمالهم الإبداعية، ما جديد استخدامهم للرياضيات في الموسيقى؟ هل عندهم أدنى إلمام بالعلاقات التاريخيّة بالرياضيات منذ فيثاغورس، قبل ستة وعشرين قرناً؟ وماذا عن الرياضيات في أعمال جان سباستيان باخ في أوائل القرن السابع عشر، التي استخدم فيها الرياضيات والهندسة مثل «شريط موبيوس»؟ ماذا عن الفيزياء في موسيقاهم؟ ما موقعهم من عوالم الموسيقى الجادّة العارفة التي تبزغ شموسها من الشرق الأقصى؟ موضوع آخر يتفجّر.

لزوم ما يلزم: النتيجة التكرارية: معذرة أيها القوم، الموسيقى غير الخبز الذي يتطلب الطحين، الخميرة، الملح والماء. المقامات والإيقاعات لا تكفي لإبداع الفن الرفيع. التوضيح آتٍ، بإذن الله.

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