يجري تدبير شؤون الاتحاد الدولي للناشرين برؤية ثقافية إدارية سلمية تَتَبنّاها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد، مباشرة وبشكل عملي وعلمي منذ تسلّمها هذا المنصب العالمي. وفي نصف عام أو أقل وضعت الشيخة بدور قطاع النشر في إفريقيا على أولويات عمل الاتحاد.

اليوم، وفي وقت قياسي، يعرف الاتحاد الدولي للناشرين، ولأول مرة منذ إنشائه قبل 125 عاماً مبادرة جديدة تتمثل في إعلان «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين» ضمن رؤية الشيخة بدور، وضمن أفقها الثقافي المتفائل دائماً بتحويل صناعة النشر والكتاب إلى فعل عالمي مشترك يؤدي في كل قنواته إلى الهدف الأنبل: ثقافة القراءة.

على مدى قرن وربع القرن، شهد الاتحاد الدولي للناشرين مبادرات وتطويرات جعلت منه كياناً ثقافياً نشرياً تاريخياً بكل معنى الكلمة، بل الاتحاد سابق من حيث النشأة والتاريخ على الكثير من المؤسسات والكيانات الدولية، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها قانوني. ولأن جوهر الاتحاد هو جوهر ثقافي في الدرجة الأولى، فإن له كل هذه الاعتبارية الأدبية في العالم كلّه، والعضوية فيه امتياز، ورئاسته أكثر امتيازاً وتقديراً في نظر نخب العالم الثقافية ورموزه الداعية إلى ثقافة التعايش والعدل والجمال.

في الفترة التي تتولى فيها سيدة عربية مثقفة ابنة بيئة حاضنة للعلم والفن والأدب رئاسة الاتحاد تضاف إلى مكوّناته هذه الأكاديمية، وكما جاء في التعريف بها، فإنها الأولى من نوعها من حيث المحتوى والآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع النشر، ونعرف أيضاً أن الأكاديمية ستقدم سلسلة دورات تدريبية بلغات عدة لتعزيز مهاراتهم في القطاع الرقمي.

باختصار، الأكاديمية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للناشرين، هي حافز آخر على صناعة الكتاب في العالم كلّه، وضمنياً، حافز عالمي آخر على القراءة التي هي أصلاً مادة المعرفة وجسر الحوار والتلاقي بين شعوب العالم.

المهم هنا هو المآلات والخلاصات. والخلاصة ثقافة القراءة، وأخلاقياتها، ومشتركاتها في العالم.

الخلاصة أيضاً هي إنتاج الكتاب الأدبي، والعلمي، والتاريخي، والفلسفي، والفكري، الكتاب الإنساني بكلمة واحدة، حيث يلتقي العالم سواء من خلال الاتحاد أو من خلال الأكاديمية على قيم الفكر الذي يدعو إلى الحياة والعدل والتسامح، بدءاً من بذرة المستقبل التي هي الطفل، مروراً بحيوية وشباب الإنسان، وانتهاء إلى حكمته واكتماله الفكري والمعرفي والإنساني.

الكتاب وجمالياته وأرواحه، ثم القراءة ونبل أخلاقياتها الكونية هي معاً تلك الصورة البشرية الطيّبة للإنسان وللعالم.

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