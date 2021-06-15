تفاصيل شهادة محمد حسين يعقوب في قضية "خلية إمبابة": ماليش في السياسة وحسن البنا مش عالم دين .. ولا يوجد الآن خليفة.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد غيابه عن الجلسة الماضية، أدلى محمد حسين يعقوب بشهادته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، فى بداية الجلسة عنف رئيس المحكمة الشاهد لتأخره عن الحضور، وقال له: "عندما تطلبك المحكمة للشهادة ليس عبثا، ولكن المتهمين أخذوا من أحكامكم حجة لهم".

لكن يعقوب أرجع ذلك لمرضه الشديد، وبدأ فى إدلاء شهادته، وقال: "عندما أتحدث فأن أتحدث عن العبادة، أنا بعيد عن السياسة وكل مجالى فى علم القلوب والسير إلى الله".

وردا على سؤال المحكمة عن الإخوان، قال: "حسن البنا أسس الجماعة لعمل الخلافة وللوصول للحكم لإعادة الخلافة"، وشدد على أنه لا يجوز اتباع شخص إلا النبى ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبى، موضحًا رأيه فى أيدلوجية سيد قطب بأنه لم يتفقه فى علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ بل تلقفه الإخوان وحياته كانت أغلبها فى السجون، وأكد أن رئيس الدولة هو ولى أمر ولا يوجد الآن خليفة.

وبعد انتهاء يعقوب من الشهادة أعفاه القاضى من غرامة الـ 1000 جنيه بسبب عدم حضوره.

ويحاكم 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، ويواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل.