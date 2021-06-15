وزارة الدفاع الجزائرية تنفي قيام رئيس الأركان بزيارة سرية إلى باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم قيام الفريق السعيد شنقريحة بزيارة سرية إلى فرنسا مؤخرا لمناقشة قضية الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان مساء اليوم - "في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة "Jeune Afrique" " اليوم الثلاثاء، مقالا تحت عنوان (السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل)، إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر".

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها البلاد.

وقالت "بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ - أبدا - تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن".