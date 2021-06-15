بايدن يرشح الديمقراطي توماس نيدس لمنصب سفير أمريكا لدى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كما رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، الديمقراطي توماس نيدس لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، كما رشح جوليان سميث لمنصب مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي" الناتو"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وشغل نيدس، البالغ من العمر 60 عامًا، المولود في عائلة يهودية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، مناصب إدارية مختلفة من بينها نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما كما يعمل حاليا كنائب لرئيس بنك مورجان ستانلي الأمريكي. وكان قد تلقى وساما تكريميا من قبل هيلاري كلينتون.

وسيشغل نيدس منصب سفير الولايات المتحدة الذي يتولاه ديفيد فريدمان، المحامي الذي مثل دونالد ترامب في معاملاته التجارية قبل تسلمه المنصب.