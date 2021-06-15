قتلى وجرحى في إطلاق نار بشيكاغو

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت شرطة شيكاغو نقلاً عن معلومات أولية أنه تم إطلاق النار على ثمانية أشخاص اليوم الثلاثاء في تجمع في حي إنجليوود جنوبي شيكاغو، ويعتقد أن أربعة قتلوا في مسرح الجريمة واثنان آخران في حالة حرجة.



وتم استدعاء الضباط إلى شارع ساوث مورجان بعد الساعة 05:40 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلى إثر بلاغ عن إطلاق النار على عدة أشخاص، وفقاً لمتحدث باسم الشرطة.



ولقي ما يصل إلى أربعة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفيات، بينهما اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة غير معروفة، بحسب المعلومات الأولية للشرطة. وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أياً من الجرحى أو المتوفين كانوا من القصر، لكن لم يتسن معرفة أعمار جميع الضحايا على الفور، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".



وأصيب رجل لم يتسن معرفة عمره برصاصة في رأسه وهو في مركز "أدفوكيت كرايست" الطبي في أوك لون وحالته غير معروفة.





