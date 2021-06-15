الأولى عربياً.. الإمارات تحافظ على صدارتها في مرونة التعامل مع جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، يوم الثلاثاء، إن الإمارات في مقدمة الدول العربية في معالجة جائحة كورونا.

وأشارت الحوسني إلى أن حملة التلقيح ضد كورونا في دولة الإمارات تواصل تحقيق أهدافها، فتم تطعيم ما يزيد عن نسبة 87.17 في المئة من إجمالي الفئة المؤهلة.

كما أوضحت أنه تم تطعيم ما نسبته 97.52 في المئة من فئة كبار السن الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاما فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية، لأنها الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد 19” ومضاعفاته.

مضيفة أنه في حين رصدت بعض الدول تحورات متعددة “فإننا نلاحظ أن الدول التي نفذت حملات وطنية للتطعيم نجحت في السيطرة على الجائحة إلى حد كبير”.

وأردفت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات أن التحورات تؤثر في درجة انتشار الفيروس وسرعة انتقاله، لكنها لا تؤدي إلى تغيير في تركيبته.