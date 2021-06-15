السعودية تبدأ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات السعودية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق القرار الوزاري، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، في جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، بتوقيت المملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قالت إن القرار سيستمر حتى يوم الأربعاء 15 من شهر أيلول\ سبتمبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “سعد آل حماد”، قوله إن “القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية”.

كما أشار “حماد”، إلى أن “العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري”، مطالبا أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار.

وتسعى الوزارة، بحسب “حماد” إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.