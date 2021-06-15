تونس.. إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 168 شخصا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات التونسية، عن إحباط، 6 عمليات هجرة غير نظامية في مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين الأخيرين، وأنقذت 168 شخصا، حسبما أكد بيان لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه “في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت ليل الأحد/ الإثنين وحدات تابعة للبحرية في صفاقس ونابل وقرقنة والمنستير والمهدية، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية”.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم إنقاذ 168 شخصا من بينهم 122 يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة بعد تعرض مراكب كانوا يستقلونها للغرق”.

الوزارة أكدت في البيان، أن “النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين بشأن المهاجرين غير النظاميين”، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن تونس، تشهد بشكل شبه يومي، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، كما تضبط السلطات مئات الأشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية إلى أوربا وتحديدا باتجاه السواحل الإيطالية.

يأتي ذلك، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ومختلف دول المنطقة.

وأول أمس الأحد، أنقذت وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني التونسي، 142 مهاجرا تونسيا، خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد غرق مراكب الهجرة غير الشرعية التي كانت تقلهم، حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، “حسام الجبابلي”.