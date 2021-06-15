العراق.. اغتيال رياضي ثانٍ في أقل من 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أقدم مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء، على اغتيال الحكم الاتحادي لكرة القدم صلاح المالكي، في محافظة ميسان، جنوبي العراق.

مصادر أمنية عراقية، قالت إن “مسلحين مجهولين اغتالوا صلاح المالكي في منطقة غربة، غرب مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

يشار إلى أن “المالكي”، شغل في تسعينيات القرن الماضي منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العام لشباب العراق، كما كان حكما اتحاديا لكرة القدم، وأشرف على مباريات في المسابقات المحلية.

وتأتي حادثة اغتيال “المالكي”، بعد نحو 24 ساعة على عثور الشرطة على جثة مدير شباب ورياضة نينوى “منهل محمد خلف”، مقتولا بإطلاقات نارية، في منطقة تل عاكوب بناحية النمرود، جنوب شرق الموصل شمال البلاد، حسبما أفادت مصادر في الشرطة العراقية.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجومين، كما لم تصدر السلطات العراقية تعليقا فوريا على الأمر حوادث اغتيال الرياضيين.