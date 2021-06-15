شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. حزب جبهة التحرير يفوز بانتخابات البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية اليوم بانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي.

وأوضح رئيس السلطات المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن أكثر من 30 في المئة من الناخبين المسجلين رسمياً قد شاركوا في الاقتراع في داخل الجزائر وخارجها.

واحتلّ المرتبة الأولى في الاقتراع حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 105 مقاعد من مجموع 407، ويليه المستقلون بـ78 مقعداً، بينما احتلت المرتبة الثالثة حركة مجتمع السلم بـ 64 مقعداً، وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ57 مقعداً، فجبهة المستقبل بـ48 مقعداً، وحركة البناء الوطني سادساً بـ40 مقعداً.

أما باقي الأحزاب، فقد حصلت على نسب ضئيلة من الأصوات لكنها تستطيع دخول المجلس الشعبي الوطني.