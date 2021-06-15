الصحة الألمانية: هناك توجها للتخلي عن الكمامة ولكن ذلك سيكون على مراحل

15 يونيو , 2021

أعلن ​وزير الصحة​ الألماني ينس شبان، ان "هناك توجها للتخلي عن ​الكمامة​ ولكن ذلك سيكون على مراحل".

بدوره أوضح معهد ​روبرت كوخ​ للأمراض المعدية أن "عدد ​الإصابات​ المسجلة يوم الاثنين لم يتجاوز 549 حالة جديدة، ومن المرجح بالبدء في التخلي عن الكمامة في الخارج، ثم في الأماكن التي ينخفض فيها معدل الإصابات ويرتفع فيها معدل التطعيم ضد كوفيد-19".

هذا وتلزم السلطات في ​ألمانيا​ المواطنين بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة ووسائل ​النقل العام​ والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة.