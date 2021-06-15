شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: "حياة كريمة" توفر حياة أفضل للمصريين ونشهد طفرة فى شبكة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عددا من طلبات الإحاطة اليوم الثلاثاء، حيث ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سعد، والنائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قرى أبو رية والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس، مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.

ومن جانبه قال حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية لبحوث المشروعات، إنه لم ينته إلى الآن من تحديد مكان جديد للمحور الجديد، مضيفا: "ونحن نريد تعظيم الاستفادة من المشروع وأيضا نحاول تقليل أراضي نزع الملكية، وسنخاطب اللجنة بما توصلنا إليه، حيث إن لدينا أربع محاور ومازلنا بنختار الأفضل".

ومن جهته علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلا: "إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة والمستشار محمد علي مستشار اللجنة، لمتابعة ما تم التوصل إليه مع هيئة الطرق والكباري".

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن لدينا ثورة حقيقية فى مجال النقل والمواصلات، والرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال، وقد مهددت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطريق أمام كافة الوزارات والجهات لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأكد النائب أثناء مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالطرق، أن ما تقوم به وزارة النقل وباقي الوزارات هو تأكيد على أن رؤية الرئيس بشأن مبادرة حياة كريمة، هى التى جمعت كل مجهودات الحكومة، بكافة أجهزتها، لتقديم حياة أفضل للمواطن والعمل على تحسين الخدمات.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن جهود وزارة النقل واضحة للجميع، حيث نفذت الوزارة عددا كبيرا من المشروعات القومية التى تساعد فى تحسين وسائل النقل للمواطن، والتى تسهل علينا التنقل من وإلى العمل.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا حسان، والنائبة نجلاء باخوم رياض، والنائب محمود أبو الخير بشأن التأخر في نهو تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من أسيوط إلى سوهاج، مما يتسبب فى العديد من الحوادث.