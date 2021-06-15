شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش إنشاء محكمة جزئية ومبنى شهر عقاري.. والحكومة توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور ممثل وزارة العدل.

وأكد ممثل وزارة العدل، خلال الاجتماع، الموافقة علي إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأجيل طلب الإحاطة لاجتماع لاحق لحضور ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الأمر وتوفير الاعتمادات المالية.

كما ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو وطني، بشأن إنشاء مبنى شهر عقاري بدائرة الشرابية.

وأكد ممثل وزارة العدل، الموافقة علي الطلب بإنشاء مبني شهر عقاري بدائرة الشرابية، وسيتم إجراء المعاينة لتخصيص قطعة الأرض.