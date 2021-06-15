شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 4 اقتراحات برغبة بشأن بورصة الدواجن والمجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن سرعة إنهاء إجراءات تخصيص جبانة قرية السلاموني- مركز أخميم- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودى، تفعيل دور الشركة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إعادة تشغيل بورصة الدواجن بمحافظة القليوبية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إنشاء مجزر آلي لذبح المواشي والأغنام بطريقة آمنة وصحية بمركز بني عبيد- محافظة الدقهلية.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن حل مشكلة القمامة وتراكم المخلفات في مناطق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، لمدة شهر، للرد على اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات.