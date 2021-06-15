شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مهمة عن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة 2021/2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 شهدت زيادة استثمارات الصحة بنسبة وصلت 205%، مقارنة بـ20/2021، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد:
- اعتمادات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري وصلت إلى 1.56 مليار جنيه،.
- الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77% خلال العام المالى المقبل.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه .
- تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة باعتمادات تصل إلى 598 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة/ 420 حضانة أطفال/ 421 سرير رعاية أطفال.
- تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه.