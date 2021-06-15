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5 أرقام مهمة عن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة 2021/2022.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 شهدت زيادة استثمارات الصحة بنسبة وصلت 205%، مقارنة بـ20/2021، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد:

  1. اعتمادات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري وصلت إلى 1.56 مليار جنيه،.
  2. الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77% خلال العام المالى المقبل.
  3. تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه .
  4. تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة باعتمادات تصل إلى 598 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة/ 420 حضانة أطفال/ 421 سرير رعاية أطفال.
  5. تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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