القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 شهدت زيادة استثمارات الصحة بنسبة وصلت 205%، مقارنة بـ20/2021، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد:

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مهمة عن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة 2021/2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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